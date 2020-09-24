- Ertuğrul Sağlam: "2 futbolcumuzda daha korona virüsü çıktı"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Caner Arıcı'nın ardından 2 futbolcuda daha korona virüsünün tespit edildiğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu oynayacağı Bandırmaspor maçının öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı. İlk 15 dakikası açık olan antrenman öncesinde basın mensuplarına bilgi veren Ertuğrul Sağlam, sağ bek Caner Arıcı'nın ardından bu sabah yapılan korona virüsü testinde 2 futbolcuda daha virüse rastlandığını söyledi. Edinilen bilgiye göre Erkam Reşmen ve Burak Çalık'ta virüsün tespit edildiği öğrenildi.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ertuğrul Sağlam, "Eğer sezon sonunda Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyorsak çalışmaya devam edeceğiz. Azim ve kararlılıkla herkesten daha çok çalışacağız, daha çok sorumluluk alacağız ve uzun yıllardır hayalimizi süsleyen Süper Lige inşallah sezon sonunda çıkmış olacağız. Bir taraftan rakiplerle mücadele ederken diğer taraftan bazı dezavantajlarla uğraşırken birde Kovid-19 ile uğraşıyoruz. Dolayısı ile bizde elimizden geldiğince tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Bu illete yakalanmama adına uğraşıyoruz ama maalesef bu illete yenik düşüyoruz. Takımların güç dengelerini Kovid-19 çok kısa süre içinde değiştirebiliyor" dedi.

"2 futbolcumuzda daha korona virüsü çıktı"

Korona virüsü nedeniyle geçen hafta sağ bek Caner Arıcı'dan yararlanamadıklarını bu hafta da 2 futbolcuda virüse rastlandığını ifade eden Sağlam, "Bu hafta da 2 futbolcunun testinin pozitif çıktı. Dolayısı o arkadaşlarımızda Bandırmaspor deplasmanında olmayacaklar. Buna rağmen ilk deplasman galibiyetini Bandırmaspor karşısında almak için mücadele edeceğiz. Edwin Gyasi'nin sakatlığı geçti ve takımla antrenmanlara başladı ama durumunu çok yeterli bulmuyoruz. İnşallah bu hafta değil ama önümüzdeki hafta Akhisarspor maçında sahada olacaktır. Şampiyon olmak istiyorsak önümüze çıkan bu dezavantajları ve önümüze çıkan taşları birer birer temizleyip yolumuzu aşıp hedefimize ulaşmak zorundayız. Hiç bir olumsuzluk bizi hedefimizden geri koyamayacaktır" diye konuştu.

Samsunspor Pazar günü saat 14.00'te Balıkesir'de Bandırmaspor ile karşılaşacak.