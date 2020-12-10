Samsunspor'da Mustafa Erkanat için helallik - Son Dakika

Samsunspor'da Mustafa Erkanat için helallik

10.12.2020 18:18

- Samsunspor'da Mustafa Erkanat için helallik Korona virüsüne yenik düşen Samsunspor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat için antrenman öncesi helallik alındı.

- Samsunspor'da Mustafa Erkanat için helallik

SAMSUN - Korona virüsüne yenik düşen Samsunspor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat için antrenman öncesi helallik alındı.

Samsunspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi bu sabah korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat için, Genel Menajer Mustafa Aztopal, Genel Müdür Soner Soykan, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, teknik heyet, personeller ve futbolculardan helallik alınarak dualar okundu.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenman hareketlilik ile ısınma, koruyucu egzersizler, 6'ya 6 oyun, kenar atak ve şut çalışmasının ardından son buldu. Tedavileri devam eden Caner Arıcı ve Veli Çetin, sağlık ekibi eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Samsunspor'da Mustafa Erkanat için helallik
Samsunspor'da Mustafa Erkanat için helallik
Samsunspor'da Mustafa Erkanat için helallik
Samsunspor'da Mustafa Erkanat için helallik
Samsunspor'da Mustafa Erkanat için helallik
Samsunspor'da Mustafa Erkanat için helallik

Teknik Direktör, Yönetim Kurulu, Koronavirüs, Samsunspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'da Mustafa Erkanat için helallik - Son Dakika Spor


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