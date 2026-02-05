Samsunspor'da Sterling Transferi Bozuldu - Son Dakika
Samsunspor'da Sterling Transferi Bozuldu

05.02.2026 15:23
Suat Çakır, Raheem Sterling transferinin futbolcunun isteksizliği yüzünden gerçekleşmediğini açıkladı.

Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Raheem Sterling transferiyle ilgili bir çalışma vardı, bununla ilgili bayağı bir yol alındı. Yani anlaşmaya doğru gidilirken daha sonra futbolcunun Türkiye'ye gelmek istememesi yüzünden transfer bozuldu." dedi.

Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Kasımpaşa'yı yenerek uzun zaman sonra ligde galibiyet aldıklarını hatırlattı.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Çakır, "Elayis Tavsan, Türk statüsüne geçti. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya desteği için teşekkür ediyorum. Böylelikle bir tane yabancı kontenjan hakkımız doğdu. Şu an onunla ilgili çalışma yapılıyor. Hocamızın isteği doğrultusunda gerekli takviye yapılacaktır. Biliyorsunuz Raheem Sterling transferiyle ilgili bir çalışma vardı, bununla ilgili bayağı bir yol alındı. Yani anlaşmaya doğru gidilirken daha sonra futbolcunun Türkiye'ye gelmek istememesi yüzünden transfer bozuldu. Yoksa bayağı bir mesafe alınmıştı. Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım bununla ilgili fedakarlık yapıyordu. Ama maalesef olmadı. Transfer döneminin bitimine bir gün kaldı, hocamızın istediği yere takviye yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çakır, UEFA Konferans Ligi'nde kadroya sadece 3 futbolcu yazdırabildiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İrfan Can Eribayat, Cherif Ndiaye ve Jaures Assoumou'nun isimlerini ekleteceğiz. Genç statüsünden de Enes Albak'ı ekleyeceğiz. İnşallah Konferans Ligi'nde bize katkı verecekler diye düşünüyorum. Ayrıca sakat oyuncularımızdan Emre Kılınç ve Afonso Sousa koşulara başladı. İnşallah en kısa zamanda takımın çalışmalarına katılacaklar. Tanguy Coulibaly de salonda çalışıyor. Mart ayı başından itibaren tüm oyuncularımız hazır hale gelecektir."

"Trabzonspor dostumuz ve rakibimiz"

Trendyol Süper Lig'de 7 Şubat Cumartesi günü Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çakır, "Tabii bizim için önemli bir maç. Trabzonspor dostumuz ve rakibimiz. Bu maçın hazıklıkları gayet güzel gidiyor. İnşallah geçen sene burada Trabzonspor'u nasıl yendiysek bu hafta da galibiyet alarak ilk 5 hedefinde devam etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Raheem Sterling, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

