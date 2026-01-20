Samsunspor'dan Anma ve Kan Bağışı Kampanyası

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasının 37. yılında Samsunspor Kulübü ve Türk Kızılay tarafından "Bu Kan Sizi Unutur mu" temasıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanlara forma ve maç bileti hediye ediliyor.

Taraftarlar kampanyaya katılmak için Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay'a ait bağış otobüsünde kan verdi.

Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan taraftarlara, Samsunspor forması ya da Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynayacak Kocalispor maçı için bilet hediye edildi.

Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Uygun, AA muhabirine, 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde meydana gelen kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın hayatını kaybettiğini, takım kaptanı Emin Kar'ın da sakat kaldığını hatırlattı.

Kazanın anısına her yıl kan bağışı kampanyası yaptıklarını anlatan Uygun, taraftarları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Mehmet Çelik ise bu tür kampanyaların çok önemli olduğunu belirterek, "Biz hangi hastanede hangi hastanın kan ihtiyacı varsa bağışlardan alınan kanları o hastalara ulaştırıyoruz. Samsunspor ile yaptığımız bu kampanya sonucunda kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza forma veya maç bileti hediye ediyoruz." dedi.