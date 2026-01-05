Samsunspor'dan Süper Kupa Mücadelesi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsunspor'dan Süper Kupa Mücadelesi Açıklaması

Samsunspor\'dan Süper Kupa Mücadelesi Açıklaması
05.01.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Reis ve kaptan Yavru, yarınki maça iyi hazırlandıklarını vurguladı.

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Burada en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da iki takım da kazanmak için oynayacaktır" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve takım kaptanı Zeki Yavru, Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi Adana Yeni Stadı'nda açıklamalarda bulundu. Reis, iyi bir yıl dileğini belirterek, "Yarınki karşılaşma güzel bir maç olacak. İlk yarıya bakınca çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik. Çok sakat oyuncumuz var ancak buradayız, bu kulvardayız. Burada en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da iki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

ZEKİ YAVRU: MAÇIN ZORLUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ

Zeki Yavru ise kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Geçen sezon göstermiş olduğumuz büyük başarının ardından burada, bu turnuvada bulunmanın mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yarınki maçın zorluğunun bilincindeyiz. Bizler de iyi hazırlandık. Zor bir ilk yarı geçirdik. Hem Avrupa'da hem de ligde zorlu süreçler geçirdik. Sakatlığı bulunan, aramızdan ayrılan arkadaşlarımız var. Ne olursa olsun buraya geldik. Yarın kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Süper Kupa, Samsunspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan Süper Kupa Mücadelesi Açıklaması - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi
ABD’den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi
Kaza değil cinayet Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı
Oğuz Aydın’ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Inter’e yan bakılmıyor Bologna’yı devirdi, liderliği bırakmadı Inter'e yan bakılmıyor! Bologna'yı devirdi, liderliği bırakmadı

06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
00:16
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi
İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
23:25
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
23:10
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
22:25
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
22:12
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 07:35:59. #7.11#
SON DAKİKA: Samsunspor'dan Süper Kupa Mücadelesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.