Samsunspor Fenerbahçe\'ye Hazır

SAMSUNSPOR, 2025-2026 Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için Adana'ya gitti.

Samsunspor, 2025-2026 Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için havayoluyla Adana'ya gitti. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Adana'ya hareket etti. Karadeniz temsilcisi, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Samsun'da yaparak hazırlıklarını tamamladı. Samsunspor kafilesi, Adana'ya varışın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Karşılaşma öncesi son taktik çalışmaların maç günü yapılması planlanıyor.

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2025-2026 Süper Kupa yarı final karşılaşması, yarın Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak.