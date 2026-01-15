Samsunspor Gençlerbirliği\'ne Hazırlanıyor

SAMSUNSPOR Süper Lig'in 18'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Samsunspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında 18 Ocak Pazar günü saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve dinamik hareketlerle başladı. Çalışma, rondo organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçın ardından son buldu.

Aliağa Futbol A.Ş. karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise günü fitness salonunda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.