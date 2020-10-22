Samsunspor Genel Menajeri Aztopal: "Kovid-19'u atlatan oyuncular psikolojik sıkıntı yaşıyor" - Son Dakika

Samsunspor Genel Menajeri Aztopal: "Kovid-19'u atlatan oyuncular psikolojik sıkıntı yaşıyor"

22.10.2020 11:55
Samsunspor Genel Menajeri Aztopal:

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan oyuncuların psikolojik sıkıntı yaşadığını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan oyuncuların psikolojik sıkıntı yaşadığını söyledi.

Aztopal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda 1-0 kazandıkları Eskişehirspor maçı ile moral bulduklarını belirterek, "Ligde herkes birbirini yenebilecek güçte. Lig kısa mesafe koşusu değil bir maratondur. Bu maratonda nefesi son ana kadar yetebilen takımlar başarılı olacak." dedi.

"Biz bu maratona biraz sıkıntılı başladık." diyen Aztopal, "Birçok oyuncumuz Kovid-19'a yakalanırken, birçok oyuncumuz da ligin başında sakatlık yaşadı. Yani ligin daha 6'ncı haftasındayız ama 25 oyuncu görev yapmış. Bu normal bir şey değil. Her maça faklı bir kadro ile çıktık. Ayrıca Kovid-19'u atlatan oyuncular psikolojik sıkıntı yaşıyor. Hastalıktan sonra oyuncularımızın performansı çok düşüyor. Kendilerini oyuna veremiyorlar. Bu oyuncuların özellikle psikolojik olarak kendine gelmesi de biraz zaman alacaktır." ifadelerini kullandı.

Tüm eksiklerine rağmen Eskişehirspor maçını daha farklı kazanabileceklerini ileri süren Aztopal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehirspor maçında takımımıza genel olarak batığımızda, defans 4'lüsü ilk hafta sahaya çıktığımız oyunculardan tamamen farklı. Orta sahamız hem sakatlık hem de Kovid-19 nedeniyle farklı oyunculardan oluştu. Kovid-19'dan dönen oyuncularımızın performansı düştü. Tüm bunlara rağmen kazanmamız çok önemliydi. Futbolcularımız psikolojik olarak daha iyi seviyeye çıktıkça, oyun kalitemiz de artacak. Eskişehirspor maçında olumsuzluklara rağmen çok fırsat bulduk ancak değerlendiremedik. Bizim için geçtiğimiz bu kötü dönemde galibiyet almak önemliydi ve bunu başardık."

Ligde zorlu bir sürece girdiklerini aktaran Aztopal, sakat oyuncuların da yavaş yavaş takıma döneceklerini vurgulayarak, "Kevin Boli'nin sakatlığı geçti, takımla birlikte çalışmalara başladı. Tomane'nin bu hafta da oynama şansı yok. Kovid-19'a yakalanan 11 oyuncumuzdan sadece Yalçın Kılınç'ın izolasyon süreci devam ediyor. Diğer oyuncularımız süreçlerini tamamladı ve takıma geri döndü. Tabii biz bu sıkıntılarla uğraşırken, rakiplerimiz de bu süreci yaşamaya başladı. Onun için bu süreçte alınan her galibiyet ve her puan çok önemli. Bu süreci atlattıktan sonra takımımız gerçek kimliğine dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Samsunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor Genel Menajeri Aztopal: 'Kovid-19'u atlatan oyuncular psikolojik sıkıntı yaşıyor' - Son Dakika Spor

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