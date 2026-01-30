Kasımpaşa 1-0 Samsunspor: Deplasmanda Galibiyet - Son Dakika
Kasımpaşa 1-0 Samsunspor: Deplasmanda Galibiyet

30.01.2026 22:29
SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Samsunspor puanını 30'a yükseltirken, Kasımpaşa 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Samsunspor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çaldı. Altay'ın yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Mücahid Adem Çelebi üstlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Kasımpaşa topun daha çok sahibi oldu. İki takımda skoru değiştirecek pozisyonlar girdi. Konuk Samsunspor, 10'uncu dakikada Ntcham ile gol yaklaşsa da kaleci Gianniotis'i geçemedi. Ev sahibi Kasımpaşa da Ali Yavuz Kol ile 35'inci dakikada mutlak bir gol pozisyonundan faydalanamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının ilk tehlikeli pozisyonunu Kasımpaşa yakaladı. 69'uncu dakikada Allevinah'ın ortasında altıpasa yakın mesafede Gueye'nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti. Uzatma anlarında konuk Samsunspor öne geçti. 90+2'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta Makoumbou ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde Assoumou'nun kafa vuruşunda top kaleci Gianniotis'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa – Samsunspor mücadelesini tribünden takip etti.

Kasımpaşa'nın Samsunspor'u konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi. Karşılaşma öncesinde Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na gelen İtalyan teknik adam, bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu'nda A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen, Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancıyla bir süre sohbet etti. Tecrübeli teknik adam daha sonra karşılaşmayı takip etti.

Kaynak: DHA

