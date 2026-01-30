Samsunspor, Kasımpaşa'yı Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsunspor, Kasımpaşa'yı Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti

Samsunspor, Kasımpaşa\'yı Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti
30.01.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, moralleri açısından çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, moralleri açısından çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Reis, "Bugün aslında gösterdiğimiz performans en iyi performansımız diyemem. Takım halinde zor bir dönemden geçiyorduk, son haftalarda galip gelemedik. Bunun üzerimizde oluşturduğu baskı vardı. Bazı oyuncular önceki haftalarda yeteri kadar süre alamadığından zamana ihtiyaçları vardı. Bu maç çok önemliydi. Takımdaki herkes birbiri için savaştı. İkinci yarı kontrol biraz daha elimizdeydi." diye konuştu.

İlk yarıda iyi performans göstermediklerini dile getiren Reis, "İkinci yarı işleri daha doğru şekilde yaptık ve kontrolü elimize aldık. Çok net 2 gol pozisyonumuz vardı ve değerlendiremedik. Rakibimize net pozisyon vermedik. Gol son dakikada geldi, böyle bir galibiyet moralimiz açısından çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Transfere ilişkin soruya ise Reis, şu yanıtı verdi:

"Yeni bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum zaten 3 transfer gerçekleştirdik. Bazı oyuncuların sakatlığını atlatıp tekrar takıma katılmasından mutluyum. Umarım diğer oyuncularımız da atlatır. İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Kadro tamamlanınca tüm kulvarlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Reis, Emre Belözoğlu ile yaşadıkları gerginliğe ilişkin ise şu ifadeleri kullanarak, sözlerini tamamladı:

"Emre hocayı maçtan sonra görme fırsatım olmadı. Açıkçası ne oldu tam olarak anlayamadım. Diğer takımların hocalarıyla tartışmaya girmek ne görevim ne mantalitem. Olanlar karşısında biraz şaşırdım. Hakem gelip benimle konuştu ama ben kendine bir şey yapmadığımı, konuyu anlamakta güçlük çektiğimi söyledim. Benim açımdan herhangi bir sorun yok. Dil problemi sebebiyle kendimi gerçek anlamda ifade etmekte zorlanıyor olabilirim ve Emre hoca yanlış anlamış olabilir. Zaten 3 sarı kartım var, daha çok dikkat etmeliyim. Geçen sene de 3 kartla tamamlamıştım. 4'ü görmeme adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Samsunspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Kasımpaşa'yı Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 01:04:12. #7.11#
SON DAKİKA: Samsunspor, Kasımpaşa'yı Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.