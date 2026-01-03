Samsunspor, Musaba ile Anlaşmayı Feshetti

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor'da Fenerbahçe ile anlaşan Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile karşılıklı anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. Ardından kulüp sanal medya hesaplarından oyuncuya teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı ekipte ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte sözleşmesinde 5 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi. Ardından kulüp, sanat medya hesaplarından da oyuncuya teşekkür etti. Kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Anthony Musaba. Kulübümüze katıldığın günden bu yana hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde verdiğin mücadele ve katılarınla bu tarihi yolculuğun önemli parçalarından biri oldun. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.