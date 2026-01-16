Samsunspor Shkendija ile Eşleşti - Son Dakika
Samsunspor Shkendija ile Eşleşti

Samsunspor Shkendija ile Eşleşti
16.01.2026 18:11
Fuat Çapa, Shkendija ile eşleşmenin avantajlı olduğunu ve turu geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

UEFA Konferans Ligi son 16 Play-Off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşen Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, "İlk karşılaşmanın deplasmanda oynanacak olması önemli. İlk maçtan galibiyetle dönüp, kendi sahamızda oynayacağımız rövanşta turu geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Konferans Ligi son 16 Play-Off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımı ile eşleşmelerini olumlu karşıladıklarını belirtti. Finlandiya temsilcisiyle zorlu hava koşullarında karşılaşmak yerine, futbol oynamaya daha elverişli şartlara sahip Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşmenin daha olumlu olduğunu dile getiren Çapa, "Kuzey Makedonya hem coğrafi konumu hem de ulaşım açısından bizim için daha elverişli bir seçenek. Finlandiya'dan bir rakiple karşılaşmamız halinde hem yolculuk süresi uzayacak hem de iklim koşulları açısından daha zorlu bir süreç yaşayacaktık. Bu nedenle Shkendija ile eşleşmemizi olumlu karşılıyoruz" diye konuştu.

'OYUNCU KALİTESİ AÇISINDAN DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA SAHİBİZ'

Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı değerlendiren Çapa, "Rakibimiz de UEFA Konferans Ligi'nde ilk 24 takım arasına girerek bu aşamaya gelmiş bir ekip. Görünen tabloda avantajlı taraf biziz. Shkendija'ya kıyasla gerek ekonomik imkanlar gerekse oyuncu kalitesi açısından daha güçlü bir yapıya sahibiz. Ancak futbolun sahada oynandığını unutmamak gerekiyor. Bu yüzden rakibi hafife almadan, son derece ciddi bir şekilde hazırlanmalıyız. İlk karşılaşmanın deplasmanda oynanacak olması önemli. İlk maçtan galibiyetle dönüp, kendi sahamızda oynayacağımız rövanşta turu geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Fuat Çapa, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Samsunspor Shkendija ile Eşleşti - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsunspor Shkendija ile Eşleşti - Son Dakika
