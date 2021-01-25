Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "Rakiplerimize puan vermeden maçları geçmemiz gerekiyor"

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğurul Sağlam, ligde 8-9 takımın şampiyonluk mücadelesi verdiğini belirterek, "Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizi puan vermeden geçmemiz gerekiyor." dedi.

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın şampiyonluk hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altay karşılaşmasında eski ve yeni oyuncuların sahada uyum içinde mücadele ettiklerine işaret eden Sağlam, "Bunları nasıl mükemmele ulaştırabiliriz? Onlarla alakalı çalışmalara hemen başlayacağız. Önümüzdeki hafta Ümraniyespor karşılaşmasını kazanıp, sezonun 2. yarısına iyi bir başlangıç yapmak ve artık bundan sonrasını da bir galibiyet serisiyle devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Samsunspor'un iç saha maçlarında taraftar desteğinin rakibi baskı altına aldığını ancak salgın sürecinde bu destekten yoksun kaldıklarını hatırlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Çünkü taraftar desteği ile burada müthiş bir atmosfer içerisinde oynanan maçlar bence hem ev sahibi olarak bize taraftarın gücünü hissettirirken, rakipleri de baskı altına alıyor. Ama pandemi süreci ile birlikte rakipler artık deplasmanlarda çok rahat oyunlar oynuyorlar. Bunu biz de deplasman maçlarında yaşayacağız, özellikle taraftarı olan takımlara karşı oynarken bunu yaşayacağız. Yine de deplasmana gitmemek, kendi sahanda, bildiğin yerde oynamak bir avantaj gibi görünüyor. Rakiplerimize puan vermeden maçları geçmemiz gerekiyor. Öyle bir yarışın içerisindeyiz ki Bursaspor alttan geliyor, Keçiörengücü bu yarışın içerisinde tutunuyor, Altınordu kopmak istemiyor. 8-9 takımın verdiği ciddi bir mücadele var. Bu yarış içerisinde yanlış yapmamak lazım, hata yapmamak ve bir boşluk bırakmamak lazım."

Sağlam, salgın sürecinde oyuncuların Kovid-19'a yakalanma riskini göze alarak geniş bir kadro kurduklarını vurguladı.

"Böyle bir durum karşısında eksik kalmamak ve boşluk bırakmamak için açıkçası kadromuzu biraz kalabalık tutalım istedik." diyen Sağlam, şunları aktardı:

"Dolayısıyla her hafta 6-7 oyuncumuzu kadroya alamama gibi bir durum söz konusu. Bu hafta bazı oyuncular kadroya alınmadı. Haftaya daha farklı isimler olabilir. Taraftarımız ve kamuoyu buna alışsın. Her hafta çok farklı ve sürpriz isimlerin kadroda olamayacağını göremeye alışsın herkes. Tek amacımız takımı Süper Lig'e taşıyabilmek. Altay maçında Gökhan Alsan, Edwin Gyasi, Veli Çetin, Oğuz Gürbulak, Muhsin Yıldırım, Jugurtha Hamroun ve Enes İslam İlkin'i kadroya giremedi. Haftaya başkaları kadroya alınmayabilir. Bu, bizim işimizin gereklerinden bir tanesi. Ligin bitmesine 4 ay var. 'Ben' kavramını tamamen bir kenara bırakıp, 'Biz' bilincini kendi içimize yerleştirmek gerekiyor."

Şampiyonluk için birlik çağrısı

Şampiyonluk yolunda taraftarından futbolcusuna, yönetiminden teknik heyetine tüm camianın kenetlenmesi gerektiğinin altını çizen Sağlam, şunları kaydetti:

"Tek gerçek Samsunspor'un başarısı. Kim ne olursa olsun, Samsunspor'un başarısı ön plandadır. Kimse darılmayacak, gücenmeyecek. Tabii ki kendi içerisinde üzülecek ama bu üzüntüsünü bizi huzursuz edecek, içimizdeki disiplini tehdit edecek şekilde yaşamayacak. Buna kesinlikle izin vermeyeceğim. Biz, burada adaleti eşit dağıtmakla yükümlüyüz. Bu takımda benden daha fazla şampiyon olmayı isteyen varsa saygı duyarım. Ama ben şampiyon olmayı çok istiyorum. O yüzden en doğru, en geçerli ve o gün itibariyle en faydalı isimler, hangileri bize katkı yapacaksa, destek olacaksa onlar bizimle olacak. Öbürleri darılmayacak, gücenmeyecek sonrasında da onlar görev alıp, onlar devam ettirecekler."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sağlam yönetiminde yapılan antrenmanda Altay maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise hareketlilik ve pas çalışması ile ısınma ve 5'e 2 top kapma, 7'ye 7 jokerli oyun, 8'e 8 yarı sahada oyun oynadı.