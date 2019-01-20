Samsunspor'un 30 Yıllık Acısı
8 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor Futbol Takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedenleri andı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor Futbol
Takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedenleri andı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsunspor kafilesinin geçirdiği elim trafik kazasının 30. yılında hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum. Samsunspor'un kırmızı-beyaz formasına siyahın eklendiği bu acı günü unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Yeni Malatyaspor
Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda ise, "20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor'umuz ile karşılaşmak için yola çıkan Samsunspor kafilesinin kazası sonucu hayatını kaybeden Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan
, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu
, Mete Adanır, Zoran Tomic ve otobüs şöförü Asım Özkan'ı rahmetle anıyoruz." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:47 Kaynak: AA
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