Samsunspor'un Kupadaki Gözalıcı Galibiyeti
Samsunspor'un Kupadaki Gözalıcı Galibiyeti

Samsunspor\'un Kupadaki Gözalıcı Galibiyeti
14.01.2026 17:17
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aliağa Futbol'u 6-2 mağlup ederek çeyrek final hedefini sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Aliağa Futbol'u 6-2 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Thomas Reis, müsabakanın ardından Aliağa Atatürk Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten mutlu olduklarını belirten Reis, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sonuç olarak üç farklı kulvarda mücadele ediyoruz ve bugün de çok iyi bir performans gösterdik. Çok önemli bir oyun sergileyerek hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.

Defanstaki hataları da konuşmalarının gerektiğini vurgulayan Reis, sakat oyuncuların eksikliği nedeniyle karşılaşmaya farkl kadroyla çıkmak zorunda kaldıklarını dile getiridi.

Reis, şöyle konuştu:

"Hangi kulvarda oynarsak oynayalım her zaman olabildiğince tecrübe edinmeye çalışıyoruz. İyi bir performans göstermeye çalışıyoruz ve onu da sürdürmek istiyoruz. Birçok karşılaşma oynamak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam şubat ayında oynamamız gereken 7 karşılaşma var ve biz de takım halinde bütün karşılaşmalara her kulvarda hazır çıkmaya çalışıyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Sakat oyuncularımızın da dönmesi lazım. Umarım sakatlıklarını en kısa sürede atlatırlar ve bize katılırlar. Bugün kazanmak çok önemliydi. Türkiye Kupası'nda birinci hedefimiz çeyrek finale kalmak. Daha sonrasında da hedefimiz UEFA Konferans Ligi'nde play-offu geçmek olacaktır."

Aliağa Futbol cephesi

Aliağa Futbol Teknik Direktörü Polat Çetin ise maçın ilk dakikalarında yedikleri goller ve gördükleri kırmızı kart nedeniyle saha içindeki dengenin ve konstantrasyonunun bozulduğunu ifade etti.

Samsunspor'un iyi takım olduğunu kaydeden Çetin, "Aliağa'dan üst ligde oynayan bir takım. Avrupa'da yaptıkları belli. Bu takıma karşı oynamak zaten zor. Bizim derdimiz halkımıza, taraftarımıza keyifli maç izletebilmekti. İnşallah bundan sonraki maçlarda bunu gerçekleştirebiliriz. Daha iddialı bir maç ortaya koyabiliriz. Samsunspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Samsunspor, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Samsunspor'un Kupadaki Gözalıcı Galibiyeti - Son Dakika

17:02
SON DAKİKA: Samsunspor'un Kupadaki Gözalıcı Galibiyeti - Son Dakika
