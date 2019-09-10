SAMTİAD'dan ziyaretçi ve otel çalışanlarına özel gezi

SAMSUN (İHA) – Samsun Turizm ve İşadamları Derneği(SAMTİAD), Samsun'a gelen misafir ve ziyaretçilerle birlikte Samsun'un farklı bölgelerinde yer alan otellerin çalışanlarına özel bir tanıtma gezisi düzenledi.



Samsun'un turizm değerlerini öncelikle turistleri ve ziyaretçilerle direkt iletişim içinde olan otel çalışanlarına Samsun'a gelen misafirlere ve ziyaretçilere anlatmaları için tanıtmak, turistik yerlerin bilinirliğini artırmak için Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen geziye Samsun'da faaliyet gösteren turizm belgeli yaklaşık 20 otelde görevli resepsiyon ve satış pazarlama sorumluları katıldı. SAMTİAD Başkanı Mustafa Öztürk'ün de katılımcılara eşlik ettiği belirtilirken, Ergun Tur işletmecisi ve Tur rehberi Eyüp Ergün de kafileye rehberlik yaptı.



Etkinlikle ilgili olarak bir açıklama yapan SAMTİAD Başkanı Mustafa Öztürk, "Samsun'da turizmin gelişmesinin önündeki önemli engellerden biri de Samsunluların ve Samsun sektör çalışanlarının Samsun'daki turistik yerleri ve bölgeleri yakından tanımamaları. Bu tanınırlığın önce Samsunlular, otellerimiz ve turistik tesislerimizde ziyaretçiler ve turistlerle direkt iletişim içinde olan sektör çalışanları tarafından bilinmesi çok önemli katkı sağlayacaktır" dedi.



"Çalışmalarımız geniş tabana yayılarak devam edecek"



Öztürk, projeyi Samsun Büyükşehir Belediyesi ile hazırladıklarına vurgu yaparak, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e, katılan ve destek veren otellerimizin ve turizm işletmelerimizin yönetici, personel ve katılımcılarına çok teşekkür ederim. Bu ilk gezimizin ilk durağı Ladik Akdağ Kayak Tesisleri, Ladik Ambarköy, Vezirköprü, Şahinkaya Kanyonu, Boraboy Gölü ve mesire alanı oldu. Bu bölgelerin tanıtımını amaçladık. Bu çalışmalarımız daha geniş tabana yayılarak devam edecek" şeklinde sözlerini noktaladı. - SAMSUN