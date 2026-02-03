SAMÜ'den Gelecek Vizyonu - Son Dakika
SAMÜ'den Gelecek Vizyonu

03.02.2026 14:41
Samsun Üniversitesi, projeleri ve ödülleriyle sürdürülebilirliği ve kültürel mirası ön planda tutuyor.

Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) son dönemde hayata geçirilen projeler ve üniversitenin gelecek dönem vizyonu hakkında "Medya Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Ballıca Kampüsü'nde gerçekleştirilen programda Necip Fazıl Mimarlık Ödülü 2023 ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2025 Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Kurumsal Ödüller-Toplumsal Sorumluluk" kategorisinde ödüle layık görülen SAMÜ'nün kültürel ve sürdürülebilirlik boyutları ile başarının ortaya çıkmasında rol alan akademik ve idari süreçler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Programda konuşma yapan SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ballıca Kampüsü'ndeki endüstriyel mirası koruyan mimari yaklaşımın, eğitimde uyguladığı yeni modellerle dikkati çektiğini söyledi.

Aydın, "Ballıca Kampüsü'nde yer alan eski tütün hangarları, 'yıkmak yerine anlamak, unutturmak yerine hatırlamak' anlayışıyla modern fakülte binalarına dönüştürüldü. Her bir hangar yalnızca yeniden işlevlendirilmiyor, geçmişin bir parçası olarak da aynı zamanda geleceğe taşınıyor. Toplam 60 hangardan 30'u yeniden işlevlendirilerek eğitime açıldı. Hangarlarda, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım, İlahiyat ile Bilişim ve Bilgisayar Fakülteleri eğitim veriyor." dedi.

Samsun Üniversitesinde uygulanan "Duvarsız Üniversite" ile bilginin sadece sınıflarda değil, mekanla etkileşim kurularak üretilmesini hedeflediğini dile getiren Aydın, "Dünyaya baktığınız zaman dünyanın bütün büyük üniversitelerinin bir hikayesi vardır. Çünkü hikayeniz olmadığı zaman köksüz olarak hayata devam edersiniz. Bizim hikayemiz de Samsun Üniversitesinin hikayesi de bu kentin endüstrisiyle, endüstriyel geçmişiyle, üretim kültürüyle ve dayanışma ruhuyla iç içe geçmiş durumda ve bu ruhla yazılmaya çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin, 2018 yılından bu yana TEKNOFEST yarışmalarında toplam 41 ödül kazandığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"2209-A ve 2209-B TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye birinciliğini koruyan kurumun 7 akademisyeni 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer alıyor. UI GreenMetric 2025 sonuçlarına göre Türkiye'de sıralaması en çok yükselen üniversite olan Samsun Üniversitesi, çevresel sürdürülebilirlik alanında da dünyada 660. sıraya yerleşti."

Programa, kentteki basın mensupları ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

