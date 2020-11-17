Samuel Eto'o 1 yıl aradan sonra İspanya 3. Lig takımıyla futbola dönmeye hazırlanıyor
17.11.2020 19:11
Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen ve dünya futbolunun önemli golcülerinden biri olan Samuel Eto'o, İspanya 3. Lig takımı Racing de Murcia formasıyla futbola geri döneceği konuşuluyor.
2019 yılında futbol kariyerini sonlandıran Samuel Eto'o'nun sahalara geri dönüşü için bir ihtimal ortaya çıktı.
İspanya 3. Lig takımı Racing de Murcia'da başkan Morris Pagniello, Kamerunlu efsane forveti yeniden sahalara döndürmek istiyor.
"İHTİMAL YÜZDE 50"
Radio Marca'ya konuşan Pagniello; "Şu anda Eto'o transferini bitirme ihtimalimiz yüzde 50 diyebilirim. Gelecek hafta onu takıma kazandırıp kazandıramayacağımızı göreceğiz. Eğer onu takıma kazandıramazsak bir B planımız da var. Kral Kupası'nda Levante ile oynayacağımız maç çok önemli ve umarım transfer o zamana kadar yetişir." dedi.
39 yaşındaki Samuel Eto'o daha önce Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor formalarını da terletti.
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