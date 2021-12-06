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Sana Söz 6. Bölüm Fragman - Son Dakika

Sana Söz 6. Bölüm Fragman

06.12.2021 09:43

Bir du¨zen var yıllardır su¨re gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir du¨zen... Bu du¨zende roller bic¸ilmis¸tir hepimize... Birileri o¨ldu¨ru¨lu¨r, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur.

Bir du¨zen var yıllardır su¨re gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir du¨zen... Bu du¨zende roller bic¸ilmis¸tir hepimize... Birileri o¨ldu¨ru¨lu¨r, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu du¨zenin parc¸ası olmayı sec¸er, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki bas¸ kaldırır.

Savas¸mayı, mu¨cadele etmeyi sec¸er. Yitip giden bu hayatlar ic¸in yu¨regˆini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun egˆmez! Adalet ic¸in bas¸ kaldıranların, boyun egˆmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her s¸eye ragˆmen inandıkları ugˆruna yolundan s¸as¸mayan, Elif'le O¨mer'in hikayesi... I·ki yaralı as¸ıgˆın kaderi, birlik olup mu¨cadele etmektir. Onlara bu hayatta bic¸ilmis¸ rol; savas¸maktır.

Yapım: O3 Medya

Yönetmen: Şenol Sönmez

Senaryo: Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın

Oyuncular: Ömer: Erkan Petekkaya Elif: Nehir Erdoğan Erdem: Serkan Altunorak Aysel: Ayçin İnci

Nazlı: Hivda Zizan Alp Şevket: Orhan Güner

Zeki: Ferhat Baynal Rıza: Yaşar Aydınoğlu Duru: Aslıhan Kapanşahin Umut: Atakan Hoşgören Bahar: Selin Genç Feray: Selda Güldükoğlu Bora: Ali Önsöz

#SanaSöz

Sana Söz 6. Bölüm Fragman

Adalet, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Sana Söz 6. Bölüm Fragman - Son Dakika


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