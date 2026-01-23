Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuluş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuluş

23.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de sanal kumar bağımlısı işçi, YEDAM desteğiyle kurtulup huzura kavuştu.

Osmaniye'de sanal kumar bağımlığından eşinin önerisiyle gittiği Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle kurtulan fabrika işçisi, uykusuz geceleri geride bıraktı.

Bir fabrikada işçi olarak çalışırken 2023 yılında sanal kumara başlayan 3 çocuk babası A.Ö. (37) zamanla bağımlılığa dönüşen merakı nedeniyle tüm birikimini kaybetti.

Bankalara ve yakınlarına borçlanan A.Ö, sosyal hayatının yanı sıra işinde de sorunlar yaşamaya başladı.

A.Ö'nün eve gitmekten çekindiği, cep telefonunu kapalı tuttuğu kötü günlerden kurtulmasını isteyen karısı, bağımlılıklarından uzaklaşmak isteyenlere yardım eli uzatan YEDAM'dan randevu aldı.

Eşinin önerisiyle 2024'ün kasım ayında gittiği merkezde uzmanlardan psikososyal destek gören A.Ö, kumar bağımlığını geride bırakmayı başardı.

"Eş, dost, akrabadan borç almaya başladım"

A.Ö, AA muhabirine, kaybettiği parayı kurtarma düşüncesiyle kumara daha fazla yöneldiğini söyledi.

Maddi durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini dile getiren A.Ö, "Eş, dost, akrabadan borç almaya başladım ve oynamaya devam ettim. O da bitti. Zaman geçti kimseden alamaz oldum. Aldıklarımı veremiyordum." dedi.

A.Ö, maaşıyla geçinemez hale geldiğini ifade ederek, "Daha sonra tanıdıklardan beyaz eşya ya da küçükbaş hayvan alıp yarı fiyatına satmaya başladım çünkü bir batağın içerisine düştüm ve kendimi kurtarmaya çalıştım. Çırpındıkça daha da battım ama insan o an bunun farkına varmıyor." diye konuştu.

"Ailemle, çocuklarımla beraberim"

Eve gitmeye, telefonlara bakmaya çekindiği dönemde eşinin kendisi için YEDAM'dan randevu aldığını belirten A.Ö, şöyle konuştu:

"Hocalarımızın verdikleri destek, yaptıkları yönlendirmeler, yapmamız ve yapmamamızı istedikleri sayesinde bugün buradayım. Maddi olarak da annem, babam ve eşimin büyük desteği oldu. Ailemle, çocuklarımla beraberim. Kimseye bir borcum yok. Çok rahatım, huzurluyum. Yattığım zaman uyuyabiliyorum. Uykusuz gecelerim yok artık."

Kaynak: AA

Osmaniye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuluş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:20:09. #7.11#
SON DAKİKA: Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuluş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.