Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuluş Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuluş Hikayesi

Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuluş Hikayesi
08.02.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da A.K, sanal kumar bağımlılığından YEDAM ile kurtularak yeni bir hayata adım attı.

Konya'da etkilendiği reklamlar nedeniyle sanal kumara başlayan genç, etkisi altına girdiği bağımlılıktan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) terapi hizmetiyle kurtuldu.

A.K, 2009'da reklamlarından etkilenerek sanal kumar oynamaya başladı.

Önce az miktarda, zamanla bağımlı hale gelince daha fazla para kaybetmeye başlayan 32 yaşındaki A.K, giderek yalnızlaştığını, ailesiyle ve çevresiyle sorunlar yaşadığını fark etti.

İş yerine gelen YEDAM yetkililerinin yaptığı sunumda, bağımlı kişilerin yaşadıklarını saydıklarında kendisinde de aynı sıkıntıların olduğunu fark eden A.K, zaman kaybetmeden bir yıl önce Yeşilaya başvurup YEDAM uzmanlarından destek almaya başladı.

Bağımlılıktan kurtulan ve yaşadıklarının herkese ibret olmasını isteyen A.K, yalnızlaştığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

-"İnsan, istediğinde çok rahat ve kararlı şekilde sürece devam edebiliyor"

Zorlu süreci atlatmanın huzurunu yaşadığını belirten A.K, bağımlı olduğunu fark edince hemen harekete geçtiğini söyledi.

A.K, bağımlılıktan kurtulduktan sonra hayatında yeni bir sayfa açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kumardan kurtulduğumda yediğim yemekten tat almaya başladım. Nefes aldığımı fark ettim. Dışarıda bir hayatın var olduğunun farkına vardım. Bu, sadece maddi olarak değil manevi olarak da insanı kendine getiriyor. Ailemin olduğunu anladım. Onlar için yaşamanın farkına vardım. İnsan, her şeyi başarabilir. Sadece neyle mücadele ettiğini bilmesi gerekiyor. Ailem bana her zaman destek çıktı. Onlar bana maddi ve manevi olarak destek verdi. Sosyal biri olduğum için kolay kurtuldum. Kendimi dış dünyadan koparmadım. Sosyal ortamdan uzaklaştığımı fark edince kurtulmam daha kolay oldu. İnsanın karar verip, kendisini ikna edip yola çıkması gerekli. Başkalarının zoruyla yapılan şeyler, bir yerde kopma noktasına geliyor. İnsan, istediğinde çok rahat ve kararlı şekilde sürece devam edebiliyor."

"Burası insanların içlerini döktüğü bir dertleşme yeri"

A.K, YEDAM'ın bağımlıları sosyal faaliyetlerle hayata kazandırdığını dile getirdi.

YEDAM'ın insanların içlerini döktüğü dertleşme yeri olduğunu ifade eden A.K, "Çünkü bağımlılıkta insan içine kapanıyor, sonrasında bu ruhsal durumun içinden çıkamıyor. Bu, olumsuz bir durum olduğu için insan sevdikleriyle bu durumu paylaşamıyor. Burada samimi şekilde sıkıntılarınızı söyleyebiliyorsunuz. Onlar, o sıkıntılar hakkında bize yol gösteriyor. Sosyal olarak etkileşim içinde olmamızı sağlıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuluş Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 12:28:42. #7.11#
SON DAKİKA: Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuluş Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.