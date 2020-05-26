Sanal ortamda düzenlenen

Edirne Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği (UMTED) ve İşkodra Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen "Makamda Şifa" konseri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanal ortamda gerçekleştirildi.

UMTED üyesi sanatçıların teknolojik imkanları kullanarak evlerinden verdikleri konser, enstitünün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, konser öncesi yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla tüm dünyanın zor günler geçirdiğini ve konserin herkese moral olması temennisinde bulundu.

Müziğin tedavi edici bir gücü olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, müzik terapi uygulamalarının Anadolu coğrafyasında asırlardır hastalara şifa olduğunu söyledi.

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Fadıl Atik ve topluluğun solisti Halil Arseven sanat yönetmenliğinde sanal ortamda gerçekleştirilen konsere, sanatçılar Furkan Bilgi, Şükrü Fırat, Deniz Göktaş, Levent Öztürk, Anıl Kanarya, Göksu Can Ar ve Kaan Taşdelen de enstrümanlarıyla eşlik etti.

Dünyanın farklı noktalarından binlerce sanatseverin izlediği konserde sanatçılar, İsmail Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey gibi önemli bestekarların musiki eserlerini seslendirdi.