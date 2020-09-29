Sanal tarım eğitim programı "Köy Kahvesi" ülke sınırlarını aştı (2) - Son Dakika

Sanal tarım eğitim programı "Köy Kahvesi" ülke sınırlarını aştı (2)

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, çiftçilerin yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını sürecinde eğitimlerinin aksamaması için internet üzerinden yayımladığı "Köy Kahvesi" adlı program, 30'dan fazla ülkede izleniyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, çiftçilerin yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını sürecinde eğitimlerinin aksamaması için internet üzerinden yayımladığı "Köy Kahvesi" adlı program, 30'dan fazla ülkede izleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalyalı çiftçilerin salgın sürecinde eğitimlerden mahrum kalmaması için internet üzerinden canlı yayın başlattı.

"Köy Kahvesi" adı verilen eğitim programı, kısa sürede kent sınırlarını aşarak ülkenin birçok bölgesinden takip edilmeye başlandı. Bilgilendirici ve dikkat çekici online yayınların ünü ülke sınırlarını da aştı. Eğitim programını birçok ülkede binlerce üretici ve girişimci ilgiyle izliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, salgının marttan itibaren Türkiye'de de görüldüğünü ancak tarımda sorun yaşanmadan üretime devam edildiğini söyledi.

Salgın dolayısıyla eğitim çalışmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Karaca, "Çiftçilerimize sürekli köylerinde ve Tarım Müdürlüğünde eğitimler veriyorduk. İlgi çok fazla olduğu için bu eğitimleri devam ettirmek istedik. Teknolojiyi kullanarak sosyal medya ve farklı mecralardan üreticilerimize ulaşmak için uzaktan eğitim yapmaya başladık." dedi.

Antalyalı üreticiler için başlattıkları eğitimlere kısa sürede başka şehirlerden de çiftçilerin katılmaya başladığını anlatan Karaca, böylelikle daha fazla üreticiye ulaşmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

"En son eğitime bin 500 kişi müracaat etti"

Şimdiye kadar 32 eğitim programı düzenlediklerini ve 142 saate ulaştıklarını vurgulayan Karaca, şöyle devam etti:

"Zaman geçtikçe yaptığımız eğitimlerin bilinirliği arttı ve farklı bir şeyle karşılaştık. Katılımcılar farklı kentlerden, daha sonra da ülkelerden müracaat etmeye başladı. Farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'de eğitim görmüş yabancı öğrenciler ve Türkçeyi bilen Türk Cumhuriyetleri'nden kişiler, eğitimlerimize başvurdu. Yaptığımız yayınlara 30'dan fazla ülkeden katılımcılarımız oluyor. En son yaptığımız eğitime bin 500 kişi müracaat etti."

Karaca, yayınların ulaştığı ülkeler arasında ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ve Nijerya'nın yanı sıra Burkina Faso ve Togo gibi fazla bilinmeyen ülkeler bulunduğuna dikkati çekti.

Türk girişimci Ezgi, Nijerya'dan eğitimleri takip ediyor

Nijerya'dan eğitimlere katılan Ezgi Deniz Tafida, 4 yıldır başkent Abuja'da yaşadığını ve doğal cilt bakım ürünleri satan bir firma kurduğunu söyledi.

Bu ürünler için uçucu yağları Türkiye'den getirttiğini ancak kendi üretimini yapmaya karar vererek araştırmalara başladığını anlatan Tafida, "Araştırmalarım sırasında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün online kurslarına denk geldim. Aroma terapi tıbbi bitkiler üzerine eğitimlere katıldım ve bu benim için ufuk açıcı oldu." diye konuştu.

Eşi ve ailesinin tarım hayvancılıkla uğraştığını ancak yaşadıkları ülkede bu tür eğitimlerin verilmediğini belirten Tafida, onların da bu online eğitimlere katıldığını ifade etti.

"Saat farkına rağmen takip ediyorum"

ABD'nin Şikago şehrinden programı takip eden Pelin Taşer, 22 yıldır ailesiyle yurt dışında yaşadığını ve sosyal medyada dolaşırken online eğitimleri gördüğünü dile getirdi.

Türkiye'ye döndüğünde tarımla ilgilenmek istediğini kaydeden Taşer, "Toprakla ilgilendiğim için eğitimler çok ilgimi çekti. Yapılan yayınlar benim için çok verimli oldu ve olmaya da devam ediyor. Saat farkına rağmen takip ediyorum. Girişimci kadınlara da destek olan yayınlar yapıyorlar." dedi.

Sanal tarım eğitim programı Köy Kahvesi ülke sınırlarını aştı (2)
Sanal tarım eğitim programı Köy Kahvesi ülke sınırlarını aştı (2)
Sanal tarım eğitim programı Köy Kahvesi ülke sınırlarını aştı (2)
Sanal tarım eğitim programı Köy Kahvesi ülke sınırlarını aştı (2)

Nijerya, Antalya, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanal tarım eğitim programı 'Köy Kahvesi' ülke sınırlarını aştı (2) - Son Dakika

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