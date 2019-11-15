Sanatçı Ertuğrul Berberoğlu'nun 'Tavaf' sergisi sanatseverleri ağırlıyor

İSTANBUL - Kadıköy'deki Kelimat Sanat Evi'nde açılan 'Tavaf' sergisinde, Hac ibadetinden esinlenilerek yapılan resim, heykel, seramik gibi sanat eserleri sergilendi. Sergide, Sanatçı Ertuğrul Berberoğlu'nun 60'a yakın eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kadıköy Koşuyolu'ndaki Kelimat Sanat Evinde açılan sergide, sanatçı Ertuğrul Berberoğlu'nun 2 yıllık çalışması sonucu ortaya çıkan 60'a yakın eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Resim, heykel ve seramik sanatlarından örneklerin yer aldığı sergiye öncülük yapan galerinin sahibi Adnan Alahmad, galerinin Türkiye'yi Ortadoğu'ya bağlayan bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Sözlerine devam eden Adnan Alahmad, "Açılan bu 'Tavaf' sergisi çok önemli bir sergi. Bu sergi 2 konu bakımından çok önemli bunlar "Allah'a ibadet ve Hac ibadeti". Hac ibadeti tüm insanlık için yerine getirilmesi gereken önemli ibadettir. Hac ibadeti hakkında ben şöyle düşünüyorum; Allah ile buluşmak bu sergide teknik özellikleri bakımından Hacc'ı simgeliyor" dedi.

Düzenlenen serginin teknik özelliklerinden bahseden Adnan Alahmad, "Sanatçı; sert bir tasavvufi eğilim sergilediği tablosunda sadece kendisi ile malzeme arasındaki buluşma olayı ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda malzemeler ile bu malzemelerin özü arasındaki buluşmayı da ortaya koyuyor. Böylece dışsal hareketler ile içsel hareketler arasındaki buluşma da gerçekleşmiş oluyor" diye konuştu.

Sanatçı Ertuğrul Berberoğlu'nun "Tavaf" projesi çerçevesinde sergilenen tablolarında tavafın geniş ve derin anlamından yola çıkılıyor. Böylece sanatçı, bunları tümleşik, iç içe ve çelişki kavramından tamamen uzak kavramlar olarak ortaya koyuyor.