Sanayi bölgesine dikilecek fidanlar erozyonu önleyerek yöre halkına ek gelir sağlayacak - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesine dikilmesi planlanan 11 bin 500 meyve fidanının hem bölgedeki erozyonu önlemesi hem de yöre halkına gelir getirmesi amaçlanıyor.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce ilçede bulunan Şinik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için hazırlanan "Akçaabat Şinik OSB Ağaçlandırma Uygulama Projesi" kapsamında dikilmesi planlanan fidanlar mart ayında toprakla buluşacak.

Yıl sonuna kadar bitmesi planlanan proje kapsamında 15,6 hektarlık alana toplam 11 bin 500 akasya, çam fıstığı ve karayemiş fidanı dikilerek, önümüzdeki yıllarda meyvelerini ücretsiz olarak toplayacak yöre halkına da ek gelir sağlaması hedefleniyor.

Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, AA muhabirine, temiz hava, temiz gıda ve temiz suya katkıda bulunmak amacıyla paydaşlarla çeşitli ortak projeler ürettiklerini söyledi.

Ayvaz, artan sanayileşme ile çevrenin olumsuz etkilenebileceğini ifade ederek, "Şinik OSB için hazırlanan proje kapsamında imzalanan protokolle 6 bin metre örme çit, 15 bin metre teras yapımı ve 11 bin 500 adet fidan dikimiyle toprak erozyonunun azaltılmasına ve zamanla durdurulmasına katkıda bulunacağız." dedi.

OSB'deki toprak erozyonunu bu şekilde en aza indirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ayvaz, "Şinik OSB Trabzon'un en önemli sanayi bölgelerinden bir tanesi olup, burada gerçekleştireceğimiz ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projesi ile heyelanların önlenmesi, toprak verimliliğinin arttırılması, yeşil alanların oluşturulması, hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması ve yöreye ek gelir sağlaması gayelerine hizmet etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Bölgeye dikilecek fidanlarla tesislerin güvenliği sağlanacak

Ayvaz, Şinik OSB'nin kurulduğu alanın genel olarak toprak ve su erozyonu açısından son derece riskli bir yer olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Toprakların korunması, tabii kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması için erozyonla mücadele edilmesi zorunludur. Gerçekleştireceğimiz projeyle bölgedeki toprağın erozyonla taşınarak yok olmasını engelleyerek, tesislerimizin de güvenliğini sağlayacağız. Ayrıca buraya dikeceğimiz gelir getirici türlerden olan karayemiş ve fıstık çamı türlerinin meyvelerinden yöre halkına ek gelir noktasında katkı sağlamayı planlarken, çiçekleri nektar bakımından zengin olan akasya türü ile arıcılık yapan halka imkan tanıyacağız. 2021 yılı içerisinde projemizi tamamlayarak bölgenin, yöre halkının ve Trabzon'un hizmetine sunacağız."

OSB'de yapılacak çalışmaların imar planına göre uygulanacağını belirten Ayvaz, "Çalışma alanımız ağaçlandırılacak sahalar ve sağlık koruma bantlarından ibaret olacak." dedi.

Şinik OSB Bölge Müdürü İsmail Tatlıcı da son dönemlerdeki atılımlarla birlikte en hızlı gelişen OSB olduklarını söyledi.

OSB alanında yeterli ağaçlandırma alanı ve yeşil alan olmadığını fark ettiklerini ifade eden Tatlıcı, "Trabzon Valisi ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ustaoğlu ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek, bölgede ağaçlandırma projesini hayata geçirmeye karar verdik. Projemiz umarım diğer OSB'lere de örnek olur." diye konuştu.