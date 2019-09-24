Son Dakika Haberleri: Sanayi kentinde kapasite kullanım oranı arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Sanayi kentinde kapasite kullanım oranı arttı

1 saat önce

Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının eylülde bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 70,5'e yükseldiği bildirildi.

Sanayi kentinde kapasite kullanım oranı arttı, System.String[]

Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının eylülde bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 70,5'e yükseldiği bildirildi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranının, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3'e gerilediğini hatırlattı.

Kapasite kullanım oranlarının ekonominin önemli öncü göstergelerinden olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, söz konusu göstergenin Kocaeli'de ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 70,5'e yükseldiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, rakamlar incelendiğinde yatay bir seyir olduğunun görüldüğüne işaret ederek, "Avrupa ekonomisindeki durgunluğun kapasite kullanım oranlarına da yansıdığını düşünüyoruz. Umarız önümüzdeki aylarda kapasiteler artış eğilimine geçer." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de sanayi firmalarına yönelik yaptıkları anketin sonuçlarını da paylaşan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 56'sı kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre artığını bildirdi. Sektörlere baktığımızda ise otomotiv, metal ve makine sektörlerinde kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Eylül ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 18'i ekim ayında iç siparişlerinin bir önceki aya göre artığını belirtirken, yüzde 23'ü siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 59'unda ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 9'u dış siparişlerinin ekim ayında artığını belirtirken, yüzde 20'si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 71'inde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."

Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan iflas alarmı veren Thomas Cook'a ilişkin açıklama
Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor! Emirates, 15 bin TL maaşla kabin görevlisi alımı için Türkiye'ye geliyor Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:33:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi kentinde kapasite kullanım oranı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]