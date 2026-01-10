Sanayi Üretiminde %2,5 Artış - Son Dakika
Sanayi Üretiminde %2,5 Artış

10.01.2026 17:00
Cevdet Yılmaz, sanayi üretiminin Kasım'da %2,5 arttığını, yüksek teknolojili ürünlerin çift haneli yükseldiğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "YTAK, HİT30 ve diğer teşviklerle sanayimizin dönüşümünü destekleyeme devam edeceğiz. Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretimine ilişkin değerlendirmede bulunarak, sanayi üretiminin kasım ayında yüzde 2,5 arttığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Sanayimizin çarkları dönmeye, büyüme ve ihracata katkı sunmaya devam ediyor. Sanayi üretimimizde kasım ayında yüzde 2,5 artış kaydedildi. Yüksek teknolojili ürünlerde artış çift haneli" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi başta olmak üzere yüksek teknolojili ve katma değerli üretimdeki artışın dikkati çekici olduğunu belirten Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Sanayimizin çarkları dönmeye, büyüme ve ihracata katkı sunmaya devam ediyor. Sanayi üretimimizde Kasım ayında yüzde 2,5 artış kaydedildi. Yüksek teknolojili ürünlerde artış çift haneli. Savunma sanayi başta olmak üzere, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde yaşanan artış dikkat çekici. YTAK, HİT30 ve diğer teşviklerle sanayimizin dönüşümünü destekleyeme devam edeceğiz. Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir. Emeği geçen tüm kurumlara ve girişimcilere teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, İhracat, Enerji

Son Dakika Güncel Sanayi Üretiminde %2,5 Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
