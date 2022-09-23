Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın valilik bahçesine gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın çiçekler ile karşılanması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın karşılamaya gelenler ile selamlaşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Valilik Şeref Defteri'ni imzalaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hediye takdim edilmesi
GAP Adıyaman Projeleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Finansman Destek Programı İmza Töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ADIYAMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAP Adıyaman Projeleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Finansman Destek Programı İmza Töreni'nde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Bakan Varank: 'Bölgelerimizin potansiyeline en uygun projeleri bulup, şehirlerimizin ekonomilerine katkı sağlıyoruz' - Son Dakika