Bakan Varank: "Bölgelerimizin potansiyeline en uygun projeleri bulup, şehirlerimizin ekonomilerine katkı sağlıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Varank: "Bölgelerimizin potansiyeline en uygun projeleri bulup, şehirlerimizin ekonomilerine katkı sağlıyoruz"

23.09.2022 10:36

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın valilik bahçesine gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın çiçekler ile karşılanması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın karşılamaya gelenler ile selamlaşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Valilik Şeref...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın valilik bahçesine gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın çiçekler ile karşılanması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın karşılamaya gelenler ile selamlaşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Valilik Şeref Defteri'ni imzalaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hediye takdim edilmesi

GAP Adıyaman Projeleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Finansman Destek Programı İmza Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ADIYAMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAP Adıyaman Projeleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Finansman Destek Programı İmza Töreni'nde konuştu.

YORUMLAR
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Bakan Varank: '2022 yılının tamamında 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz' Bakan Varank: '2022 yılının tamamında 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Adıyaman'da konuştu Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Adıyaman'da konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Mustafa Varank, İpekyolu, Adıyaman, İKA, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Bölgelerimizin potansiyeline en uygun projeleri bulup, şehirlerimizin ekonomilerine katkı sağlıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Varank: "Bölgelerimizin potansiyeline en uygun projeleri bulup, şehirlerimizin ekonomilerine katkı sağlıyoruz" - Son Dakika
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