Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ADIYAMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAP Adıyaman Projeleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Finansman Destek Programı İmza Töreni'nde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Varank: 'Bölgelerimizin potansiyeline en uygun projeleri bulup, şehirlerimizin ekonomilerine katkı sağlıyoruz' - Son Dakika

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