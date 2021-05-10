Sancaklı yetkililer İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin yetkilileri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısını kınadı.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Sancak halkının Filistinliler için dua ettiğini belirterek, "Filistinli Müslümanlara yapılan saldırı tüm dünya Müslümanlarına yapılmış demektir. Mübarek ramazan ayında yaşanan bu saldırıları izlemek çok acı verici." dedi.

Uluslararası kurumlara, Filistin'de barışın sağlanması için harekete geçme çağrısında bulunan Bisevac, ibadetlerini idrak etmek isteye Filistinlilere saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Sancak Müftüsü Senad Halitovic de Filistinlilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Allah'a ibadet eden Filistinlilerin ibadetlerini yarıda kesmenin asla açıklaması olamaz. Müslümanlara yapılan bu saldırı ve zulümlere karşı sesimizi çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin ilk kez böyle saldırılara maruz kalmadığına işaret eden Halitovic, Filistinliler için dua edilmesi çağrısında bulundu.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Sancak Başkanı Sulejman Ugljanin ise sivillere yönelik saldırıları şiddetle kınadığını dile getirdi.

Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, dünyanın gözü önünde insanlığa karşı suç işlendiğine dikkati çekerek, "Yaşananlar dini şovenizmin en net biçimidir. Filistinlilere karşı yıllardır devam eden bu terörün altında Birleşmiş Milletlerin (BM) ilkesiz politikası yatmaktadır. Filistin halkı adeta zorla toplama kampına kapatıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Curic, Filistinlilere yapılanların terörden başka bir şey olmadığını vurguladı.