Son Dakika Haberleri: Sancaktepe Belediyesi Spor Okulları, 25 branşta eğitim veriyor
Son Dakika Spor Haber

Sancaktepe Belediyesi Spor Okulları, 25 branşta eğitim veriyor

4 saat önce

Sancaktepe Belediyesi Spor Okulları, belediyeye ait spor tesislerinde tam 25 branşta ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

Sancaktepe Belediyesi Spor Okulları, 25 branşta eğitim veriyor, System.String[]
Sancaktepe Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları, belediyeye ait spor tesislerinde tam 25 branşta ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

Sancaktepe Belediyesi Spor Okullarında, binlerce öğrenci, hem istediği spor branşında eğitim alıyor hem de sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştiriyor. 22 bin 821 lisanslı sporcusu ve spor okullarında eğitim gören 101 bin 665 kayıtlı sporcusu ile Sancaktepe Spor Okulları, futboldan yüzmeye, basketboldan güreşe onlarca spor branşında eğitim veriyor. Spor okulları, Mustafa Öncel Spor Kompleksi, Yenidoğan Kapalı Spor Salonu, Rıza Çalımbay Spor Tesisi, Rıdvan Dilmen Spor Tesisi ve Sarıgazi Stadyumunda gerçekleştiriliyor.

25 branşta hizmet veriyor

Toplamda 25 branşta hizmet veren spor okullarında şu branşlar yer alıyor:

" Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilek Güreşi, Capoeira, Cimnastik, Fitness, Futbol, Futsal, Güreş, Hentbol, Karate, Kick-Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Pilates, Step Aerobik, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Dünya Yakın Savunma Sporları, Yüzme, Zumba, Wushu."

Kayıtlar yıl boyunca devam ediyor

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, tüm yıl boyunca devam eden eğitimlere her zaman kayıt imkanı bulunduğunu belirterek, "Spor Okullarımız, çocukları sokakların kötü alışkanlıklarından uzak tutmak, yeteneklerini ve aklını kullanabilen başarılı bireyler yetiştirmek için 25 branş, 35 uzman eğitmen eşliğinde ücretsiz spor eğitimleri vermektedir. 4 yaş üzeri tüm herkesi spor okullarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Sancaktepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı EURO 2020 Elemeleri S Sport'ta yayımlanacak Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:35:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sancaktepe Belediyesi Spor Okulları, 25 branşta eğitim veriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]