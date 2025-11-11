Sancaktepe'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

(İSTANBUL) - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Son yıllarda tarihin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Milyonlarca ağacımız ve binlerce canlımız yok oldu. Bu yüzden daha çok ağaç dikmemiz lazım" dedi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikim etkinliklerden biri de Sancaktepe'de yapıldı. Yağmurlu havaya rağmen yüksek katılımla gerçekleşen etkinlikte binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Paşaköy Fidanlık Alanı'nda gerçekleştirilen programa Yeğin, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, muhtarlar, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Yeğin, öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaparak doğaya katkı sunmanın önemine dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği festivallere katılan sanatçılar tarafından fidanları dikilen "Sanatçılar Ormanı" da ziyaret edildi. Katılımcılar, sanatçıların diktiği fidanları inceleyerek, hatıra ormanına yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Yeğin, ağaç dikmenin geleceğe nefes olmak anlamına geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"10 yıl sonra yine geliriz, bugün diktiğimiz bu fidanların gölgesinde otururuz"

"Ülkemizin her noktasında ağaçlar dikmeye, fidanlar dikmeye hep birlikte gayret gösteriyoruz. Çünkü ülkemiz ne kadar yeşil bir ülke gibi görünse de aslında ağaçlarımız ve ormanlarımız az. Son yıllarda tarihin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Milyonlarca ağacımız ve binlerce canlımız yok oldu. Bu yüzden daha çok ağaç dikmemiz lazım. Sancaktepe de bu açıdan çok şanslı ve etrafı ormanlarla çevrili bir ilçe. Paşaköy gibi bir cennetimiz var. Burada kamunun orman vasfı olan arazilerimiz mevcut. Şu gördüğünüz çam ağaçları bile 10-15 yıl önce dikilmişti ve bugün koca koca ağaçlar haline geldiler. Zaman çabuk geçiyor. 10 yıl sonra yine geliriz, bugün diktiğimiz bu fidanların gölgesinde otururuz. Hava da çok bereketli, yağmur yağıyor. Bu anlamlı gün için gelen tüm çocuklarımıza, muhtarlarımıza, siyasi partilerin temsilcilerine ve sivil toplum örgütü yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Etkinlik sonunda Yeğin çocuklarla kendi diktikleri fidanların başında hatıra fotoğrafı çektirirken katılımcılara günün anısına fidan takdim edildi.