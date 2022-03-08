SANCAKTEPE'DE 8 MART, STİL TASARIM VE ÜRETİM MERKEZİ'NİN AÇILIŞIYLA KUTLANDI - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Stil Tasarım ve Üretim Merkezi'nin açılışını kadınlarla gerçekleştirdi.

Sancaktepe'de Kadınlar Günü kutlamaları girişimci iş kadınlarına yönelik yapılan kahvaltı organizasyonuyla başladı. Ardından Stil Tasarım ve Üretim Merkezi'nin açılışı Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan Tasarım ve Üretim Merkezi kadınlara destek olarak aile ekonomisine katkı sağlamalarına imkanı sunacak.

KADIN KURSİYERLER ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

İlk etapta Giyim Üretim Teknolojileri ve Tekstil alanında eğitim verecek olan merkezin öncelikli amacının istihdama yönelik mesleki gelişim sağlamak ve iş hayatında kadın istihdamının arttırılması olduğu belirtildi. Merkeze bu alanlarda eğitim almış kursiyerler başvuru yapabileceği gibi bu kişiler içerisinden sınav ve mülakatta başarı gösteren kursiyerler projede yer alabilecek. Kursiyerlere öğretmen gözetiminde hem ileri düzey eğitim verilecek hem de mevcut bilgi, beceri ve vizyonlarını sektörün beklentilerine göre çalışma yaparak tecrübelerini arttırmaları sağlanacak. Üretim alanlarında tecrübe kazanarak yeni ve özgün fikirler geliştirebilmelerini sağlamak amacı ile kurulan tasarım üretim merkezinde kadın kursiyerler, ülke ve aile ekonomisine katkı sunacak.

'İSTİHDAM ALANI YARATILACAK"

Tasarım üretim merkezinde verilecek eğitimler sonucunda ise kursiyerlerin harcadıkları emek karşılığında düzenli gelir elde etme imkanına da kavuşmuş olacağı ifade edildi. Ayrıca kursiyerler ürettikleri ürünleri nitelikli ürün haline getirerek çeşitli yerlerde de satış yapma imkanı bulacak. İleriki aşamalarda çeşitli kurum ve kişilerden gelen siparişleri alarak kursiyerlerin maddi kazanç elde etmesi noktasında, nasıl profesyonel iş hayatına atılmaları ve meslek sahibi olma yolunda tüm iş prosesleri öğretilecek. Ayrıca belediye, mesleki alanlarına göre kursiyerlerin firmalarda istihdam edilebileceğini de kaydetti.

'ÜRETKEN TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Başkan Şeyma Döğücü, 'Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz de 8 Mart'ta üreten emekçi kadınlarımıza katkı vermek adına kadınlarımıza yapmış olduğumuz hizmetlere bir yenisini ekliyoruz. Burada hanımefendiler, gerçekten kalitesi çok yüksek, özel tasarlanmış, hem kişiye özel tasarımlar üreten giyim hem yine çeyiz anlamında kendilerinin tasarladığı ürünleri adeta bir sanat eseri şeklinde ortaya koyacakları yer. Kendilerinin belirledikleri değere göre de satışını da yapacaklar. Yani hem üretecekler hem ekonomik anlamda da ailelerine evlerine katkıda bulunacaklar. Bu vesileyle ben bütün kadınlarımızın sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımızla el ele nice güzel, üretken bir Türkiye için çalışacağız diyorum' açıklamasını yaptı.

'İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ'

Stil Tasarım ve Üretim Merkezi'nde çalışacak olan 30 yaşındaki Ayşegül Güler, ev hanımı olduğunu ve meslek edinme adına tasarım kursu aldığını söyledi. Kursta; kadın giyim, ceket yapımı ve modelistlikle ilgili her türlü bilgiyi öğrendiklerini belirten Güler, 'Şimdi ise kendim sipariş alıp özel tasarım elbiseler dikebiliyorum. Burası sayesinde hem dikiş yapıp hem de siparişler alabileceğim. Sattığım elbiselerden elde ettiğim geliri ise iki çocuğum için kullanacağım. Başkanımıza bize böyle imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Biz kadınlar, istediğimiz her şeyi

yapabiliriz. Ben hiç ilgim, alakam olmadan bu işe girdim. Şimdi sipariş dikiyorum. Birebir özel siparişler yapabiliyorum. Yani isteyen her kadın istediği her şeyi yapabilecektir? şeklinde konuştu.

Program, kadınlara yönelik hizmete girecek olan Hanımeli Kafe'nin temel atma töreni ile sona erdi.