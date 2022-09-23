Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı! Biri ağır 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı! Biri ağır 4 yaralı

23.09.2022 08:30
Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı! Biri ağır 4 yaralı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Korkutan kaza, saat 07.15 sıralarında Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şemsettin Hatipoğlu (38) yönetimdeki servis minibüsü caddeden dönüş yaptığı esnada karşı şeritten gelen Kemal Dağ(31) yönetimdeki servis minibüsüyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hatipoğlu'nun kullandığı servis minibüsü ağaca vurarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki servis minibüsünde bulunan Canan Kaya, Onur Öztürk, Gökhan Ekinci ve ağır yaralanan Saliha Ünver'i olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.

Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı! Biri ağır 4 yaralı
YORUMLAR
500
Bunalıma giren esnaf işlettiği markette kendini asarak canına kıydı Bunalıma giren esnaf işlettiği markette kendini asarak canına kıydı Bilecik'te devrilen aracın sürücüsü yaralandı Bilecik'te devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı! Biri ağır 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:00 Türkiye Barolar Birliği'nden bakanlıklara ve belediyelere çağrı: Hayvan katliamları durdurun, suçluların ceza almasını sağlayın
08:41 Hayalleri için harekete geçtiler! Erciş'in il olması için imza kampanyası başlatıldı
07:43 İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a uyarı: Bölgede sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceğiz
22:34 BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Putin'in seferberlik kararına eleştiri: Tehlikeli ve rahatsız edici
07:15 Cengiz Ünder, Lüksemburg maçı sonrası öz eleştiride bulundu: Benim için hayal kırıklığı
00:41 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un Lüksemburg maçı sonrası yaptığı açıklama tepki topladı
00:37 Galatasaray camiasını sallayacak haber! Icardi ile Wanda Nara yollarını ayırdı
00:26 Lüksemburg maçında puanı kurtaran İsmail Yüksek konuştu: Gol atacağımı anladım
00:16 Meteorolojiden İstanbul dahil 23 kente sel ve su baskını uyarısı geldi
00:14 Lüksemburglu futbolcular bile Türkiye maçındaki skora şaşırdı: Kendimizi farka hazırlamıştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 09:10:57. #1.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı! Biri ağır 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement