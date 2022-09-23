İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki servis minibüsünde bulunan Canan Kaya, Onur Öztürk , Gökhan Ekinci ve ağır yaralanan Saliha Ünver'i olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de servis minibüsleri çarpıştı! Biri ağır 4 yaralı - Son Dakika

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