Sancaktepe'de silahla yaralama
1 saat önce
Sancaktepe'de bir kişi, sahibi olduğu marketin önünde silahla yaralandı.
Sancaktepe
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:47 Kaynak: AA
'de bir kişi, sahibi olduğu marketin önünde silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre Samandıra
Mahallesi Osmangazi
Caddesi üzerinde bulunan bir marketin sahibi Selim
Y'yi silahla yaralayan kişi olay yerinden kaçtı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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