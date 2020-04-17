Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Nisan'da yapılacağını duyurduğu Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Nisan'da yapılacağını duyurduğu Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları devam ediyor. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne yapılan bin yataklı hastane için inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
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17.04.2020 22:14:29. #1.13#
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