Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'deki silahla yaralama
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Sancaktepe'deki silahla yaralama

1 saat önce

Sancaktepe'de sahibi olduğu marketin önünde silahla yaralanan kişi, kurtarılamadı.

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Sancaktepe'de sahibi olduğu marketin önünde silahla yaralanan kişi, kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre Samandıra Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan, sahibi olduğu marketin önünde silahla yaralanan Selim Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bu arada, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:57 Kaynak: AA
Selim, Osmangazi, Samandıra, Sancaktepe, Güncel
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