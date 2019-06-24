Sancaktepe'deki silahla yaralama
1 saat önce
Sancaktepe'de sahibi olduğu marketin önünde silahla yaralanan kişi, kurtarılamadı.
Sancaktepe
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:57 Kaynak: AA
'de sahibi olduğu marketin önünde silahla yaralanan kişi, kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre Samandıra
Mahallesi Osmangazi
Caddesi üzerinde bulunan, sahibi olduğu marketin önünde silahla yaralanan Selim
Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bu arada, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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