Sanchez: Hedefimiz Play-off

29.01.2026 03:19
Davinson Sanchez, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde kalmasını değerlendirdi.

GALATASARAYLI futbolcu Davinson Sanchez, İlk 24'ün içerisinde kalmak kolay bir şey değil. Bu seviyelerde herkes çok mücadeleci. Evde ilk maçı oynayacağız şimdi. Bugünkü maç özelinde de dışarıda bu tip maçlar tabii ki de her zaman zor oluyor" dedi.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaştığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, play-off oynayacak. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

"İlk amacımızı tabii ki de gerçekleştirdik" diyerek sözlerine başlayan Davinson Sanchez, "İlk 24'ün içerisinde kalmak kolay bir şey değil. Bu seviyelerde herkes çok mücadeleci. Evde ilk maçı oynayacağız şimdi. Bugünkü maç özelinde de dışarıda bu tip maçlar tabii ki de her zaman zor oluyor. Şimdi bir sonraki rakibimize bakacağız. Takım ilerleyecek seviyede Şampiyonlar Ligi'nde. Maç maç ilerleyeceğiz. Bugün özellikle birinci yarıda zorlandığımızı söyleyebiliriz, ikinci yarıda ise bazı şanslar yaratmayı başardık" şeklinde konuştu.

Amaçlarının ilerlemek olduğunu belirten Sanchez, "Play-off'lardan da bir sonraki adıma geçmek bizim için büyük bir adım olur. Bazı rakipler tabii ki de yani 'elit'ler, öyle düşünmemiz gerekiyor. Bütün rakiplerimiz burada oynamaya çok alışık. Takım olarak, Galatasaray olarak biz seçici olmamalıyız, zaten değiliz de. Biz oyunumuza ve devam etmeye odaklanmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

