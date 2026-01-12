Sanchez ve Miçotakis'ten Grönland'a Ortak Çözüm Vurgusu - Son Dakika
Sanchez ve Miçotakis'ten Grönland'a Ortak Çözüm Vurgusu

12.01.2026 19:23
İspanya ve Yunanistan Başbakanları, ABD'nin Grönland planına ortak çözüm bulma gerektiğini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin Grönland'i ele geçirme planına karşı "ortak çözüm bulunabileceğini" ifade etti.

Sanchez ve Miçotakis, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Grönland'de "hem Avrupa Birliği (AB) hem de ABD'nin çıkarına uygun düşen, uluslararası hukuku çiğnemeyen ortak bir çözüm olduğuna inandığını" söyleyen Miçotakis, AB'nin birlik içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

"Kolektif güvenlik, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğiyle çelişmez." diyen İspanya Başbakanı Sanchez de ABD gibi Avrupa'nın da Arktik Okyanusu'nda güvenlik endişeleri olduğunu, ortak çözüm bulunabileceğini söyledi.

Sanchez, "Biz, Atlantik İttifakı'nın geçerliliğini ve gücünü savunan, Atlantik yanlısı bir hükümetiz, ancak bu Atlantik yanlısı ilişkide eşitsizliklere izin verilmez. Demokrasiden, uluslararası hukuktan, sorunların diplomatik yollardan barışçıl çözümünden, küresel meydan okumalara ortak cevap vermekten bahsediyoruz. AB ile ABD arasındaki farklılıklara rağmen, bizi birleştiren şeyler ayıranlardan çok daha fazla." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı

Diğer yandan ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımıyla ilgili de her iki başbakan da değerlendirme yaptı.

Orta Doğu'da barış ve istikrar taleplerinde ısrarcı olduklarını, iki devletli çözümü desteklediklerini aktaran Yunanistan Başbakanı, "Barış planının tam olarak uygulanmasını ve ikinci aşamasına geçmesini destekliyoruz. Gazze'nin yeniden yapılanma koşullarının sağlanması için Hamas'ın silahsızlanması gerektiğine inanıyoruz. Siyasi bir ufka ihtiyacımız var." dedi.

Sanchez ise "Hem İspanya hem Yunanistan, Orta Doğu'da barış, refah ve istikrara katkıda bulunmaya, iki devletli çözümü teşvik etmeye büyük önem veriyor. " açıklamasında bulundu.

AB ekonomisinin dinamizmi İspanya ve Yunanistan

Son olarak ekonomik ilişkiler de iki liderin açıklamalarında ön plana çıktı.

Avro bölgesinde 2009-2010 yıllarında yaşanan ekonomik krize atfen, İspanya ve Yunanistan'ın o dönemde "Avrupa'nın hastaları" olarak tanımlanırken "bugün AB ekonomisinin dinamizmi ve motor güçleri olarak referans gösterildiğini" kaydeden Sanchez, 2025'te İspanya ve Yunansitan'ın AB ortalamasının iki katı üzerinde ekonomik büyüme gerçekleştirdiğini vurguladı.

Ayrıca Sanchez AB ile MERCOSUR arasında 17 Ocak'ta imzalanması öngörülen serbest ticaret anlaşmasının da Avrupa çıkarları için çok önemli olduğunu savundu.

Sanchez ve Miçotakis, AB içinde güvenlik, inovasyon, dijitalleşme, sosyal uzlaşı, çevre, iklim değişikliği, göç krizi, ortak tarım politikası ile Ukrayna sorunu, Venezuela'daki gelişmeler, ABD'nin Grönland planı, Orta Doğu'da iki devletli çözüme destek, Suriye ve İran'daki gelişmeler ve Akdeniz'de AB'nin güney komşuları ile yakınlık konularını da ele aldıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Grönland, İspanya, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

