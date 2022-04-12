Sandalyede Oturarak Namaz Nasıl Kılınır - Son Dakika

Diğer namazlar ise sünnettir. Sağlık sorunlarından dolayı bazı kişiler ayakta namaz kılamamaktadır. Ayakta namaz kılamayan kişiler sağlıklarını ciddi anlamda zorlamaktadırlar. Çeşitli nedenlerden dolayı ayakta kılamayan kişiler oturarak namaz kılabilirler. Taburede ya da sandalye de oturarak namaz kılmak Diyanet İşlerine göre hoş bir durum değildir. Ayakta namaz kılamayan bir kişi yere veya yatağın üstünde oturarak ayaklarını kıbleye doğru yönelterek namazını kılabilir. Oturarak nasıl namaz kılınacağını bilmiyorsanız yazımızda sizler için detaylı bir şekilde ele aldık. Hadi gelin bakalım.

Sandalyede Namaz Nasıl Kılınır

Namaz Müslümanlar için temel noktalardan biridir. İbadet açısından her Müslüman günde 5 kere namaz kılması gerekir. Bazı kişiler sağlık sorunlarından dolayı ayakta namaz kılamazlar. Diyanet İşlerinin açıklamasına göre sandalye de ya da taburede oturarak namaz kılmak yerine oturarak namaz kılınmasının doğru olduğunu açıkladı. Sandalye ve tabureye oturarak namaz kılınmaması gerektiğini, ibadette samimiyetin ve hoşgörünün önde olması gerektiğini söyledi. Bu yüzden elinizden geldiği kadar ayakta namaz kılmaya çalışın eğer ciddi durumlardan dolayı ayakta kılamıyorsanız oturarak kılmanız gerekir. Oturarak ayaklar kıbleye bakacak şekilde kılınması sandalye ve tabure üzerinde namaz kılınmasından daha hayırlıdır.

Sandalyede Oturarak Namaz Nasıl Kılınır Bayanlarda

Sandalye de veya tabure üzerinde namaz kılmak konusunda Diyanet İşlerinden bazı uyarılar sıkça gelmektedir. Ciddi sağlık sorunları olan ve ayakta namazlarını kılamayan kişiler yere oturarak ya da yatağın içerisinde ayaklarını kıbleye doğru uzatmaları gerekir. Bayanlarda oturarak namaz nasıl kılınacağını sizlere adım adım anlatmaya çalışacağız.

Kıbleye doğru yere ya da yatağın içerisinde ayaklarınızı kıbleye doğru uzatınız.

İlk olarak niyet edilmeli daha sonra sureleri okuduktan sonra eğilebiliyorsak dizlerimizin üzerine eğilerek rükuya gidiyoruz. Daha sonra secdeye varamayan hastalar başlarını ve bellerini ileri doğru eğilerek secde yaparak namazlarını tamamlayabilirler.

Oturarak Namaz Nasıl Kılınır Erkek

Namaz kılmak bizleri Müslüman yapan temel taşlardan biridir. Namaz kılarken ayakta durmak oldukça önemlidir. Bazı kişiler sağlık problemlerinden dolayı maalesef ayakta namaz kılamamaktadır. Dizlerini bükemeyen ya da secdeye gidemeyen birçok kişi vardır. Bu kişiler oturarak ibadetlerini yerlerine getirebilirler. Erkekler oturarak namaz kılmak istiyorlarsa ayaklarını kıbleye doğru uzatmalıdır. Niyet ederek namaza başlamalı ve elleri ayaktayken nasıl bağdaşıyorsa o şekilde bağdaştırmalıdır. Rükuya giderken hafif hareketle dizlerine doğru eğilmeli ve eller dizlerin üzerinde olmalıdır. Secde de ise kafasını öne eğerek gerçekleştirmelidir. Bu şekilde ibadetlerini yerine getirebilirler.

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