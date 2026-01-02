Batman'da sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
Batman'da sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

02.01.2026 17:04
Batman'da oyun oynarken sandalyeye sıkışan küçük kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman'da oyun oynarken sandalyeye sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

OYUN OYNARKEN SANDALYEYE SIKIŞTI

Batman'da Hilal Mahallesi'ndeki bir sitede evde oyun oynadığı sırada sandalyenin arasına sıkışan kız çocuğu, kendi imkânlarıyla bulunduğu yerden çıkamayınca ailesinden yardım istedi. Ailenin uzun süren çabalarına rağmen çocuk kurtarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğa zarar vermeden sandalyenin bir bölümünü dikkatlice ayırarak minik kızı sıkıştığı yerden güvenli şekilde kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Yetkililer, benzer durumlarda ailelerin müdahalede zorlanmaları halinde vakit kaybetmeden profesyonel ekiplerden yardım istemeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İtfaiye, Batman, Güncel, Çocuk

