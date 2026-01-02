Batman'da oyun oynarken sandalyeye sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Batman'da Hilal Mahallesi'ndeki bir sitede evde oyun oynadığı sırada sandalyenin arasına sıkışan kız çocuğu, kendi imkânlarıyla bulunduğu yerden çıkamayınca ailesinden yardım istedi. Ailenin uzun süren çabalarına rağmen çocuk kurtarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğa zarar vermeden sandalyenin bir bölümünü dikkatlice ayırarak minik kızı sıkıştığı yerden güvenli şekilde kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ailesine teslim edildi.
Yetkililer, benzer durumlarda ailelerin müdahalede zorlanmaları halinde vakit kaybetmeden profesyonel ekiplerden yardım istemeleri gerektiğini vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.