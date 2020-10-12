Sandıklı Belediyesi kanalizasyon hatlarında bakım yaptı - Son Dakika

Afyonkarahisar 'ın Sandıklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan kanalizasyon hatlarının tamir ve bakımları yapılarak yenilendi.

Fen işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada ilçede alt yapısının diğer il ve ilçelere göre daha büyük olduğu belirtildi. Sandıklı'da 30 bin aboneye SANJET aracılığı ile sıcak su sayesinde ısınma sağlandığının vurgulandığı açıklamada, "Buna ilaveten kanalizasyon, içme suyu şebekesi birde doğal gaz hattı, PTT hatları ve internet hatları ilçemizde alt yapıda sıkışıklık oluşturuyor. Biz vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve en iyi hizmeti almaları için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR