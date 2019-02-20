Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da "Patates ve Tohumluk Ayçiçeğinin" Ekimi Anlatıdı

Sandıklı'da "Patates ve Tohumluk Ayçiçeğinin" Ekimi Anlatıdı

2 saat önce

Sandıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıda muhtar ve oda delegelerine patates ve tohumluk ayçiçeğinin ekimi anlatıldı.

Sandıklı'da
Sandıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıda muhtar ve oda delegelerine patates ve tohumluk ayçiçeğinin ekimi anlatıldı.

Sandıklı Ziraat Odası tarafından oda binasında düzenlenen toplantıya, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Sandıklı ve Kızılören muhtar ve oda delegeleri katıldı.

Toplantıda muhtar ve delegelere patates ekimi, geçen günlerde Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan patates karantinası ve tohumluk ayçiçeği ekimi hakkında bilgi verildi.


Toplantı sonrası konuşan Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Göreve başlayalı kısa bir zaman olmasına rağmen bir çok oda ve tarım kuruluşları başta olmak üzere çeşitli tohum firma ve zirai alet firmaları ile görüşmelerimiz oldu. Bu toplantımızda bu görüşmelerimiz kapsamında yaptığımız bir çalışma. Bu toplantımızda Sandıklı ve Kızılören muhtar ve oda delegelerimize patates ekimi ile tohumluk ayçiçeği ekimi hakkında İl Tarım Müdürümüz ve bu konuda deneyimli özel bir tohum firması yetkilileri bilgilendirme yaptı. Muhtar ve delegelerimizin sorularını yanıtladı. Çiftçimizin lehine olan her şeyi gücümüz dahilinde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:22 Kaynak: AA

Sandıklı, Ekonomi
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