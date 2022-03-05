Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Sandıklı'dan kısa kısa

05.03.2022 12:53
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı ile Kızılören ilçelerindeki yılkı atları için 350 kilogram saman balyası bırakıldı.

Sandıklı ile Kızılören ilçelerindeki yılkı atları için 350 kilogram saman balyası bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şube Şefliği ekipleri, son günlerdeki kar yağışı dolayısıyla Akdağ ile Kızılören yaylalarında yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları yemleme çalışması başlattı.

Ekipler, bölgedeki boş arazilerdeki belirli noktalar 350 kilogram saman balyası bıraktı.

Sandıklı'da deprem haftası

Sandıklı'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla okullarda tatbikat yapıldı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, katıldığı Ali Çetinkaya Ortaokulu'ndaki tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 2022 Afet Tatbikat Yılı ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla ilçe protokolü, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı deprem anı ve tahliye tatbikatının gerçekleştirildiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Kar nedeniyle kapatılan Ardahan-Posof kara yolu tır geçişine açıldı Kar nedeniyle kapatılan Ardahan-Posof kara yolu tır geçişine açıldı Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Deprem Haftası, Akdağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Kocasının kendisini bir erkekle aldattığını düşündü! Bunu fark eden koca, kadını öldürüp parçalara böldü ve farklı yerlere gömdü
12:41 64 kilometrelik konvoyla Kiev sınırında bekliyorlar! Ukrayna konvoya neden saldırmıyor? Ukraynalı asker: Saldırmıyoruz çünkü sivillere yakınlar
12:38 Ukrayna Bakanlığı paylaştı: Rus helikopterin vurulma anı kameralarda
12:37 "Aşiretini kurumsallaştıran ağa" Muhsin Bayrak, terörden kaçıp geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı: Şimdi Chelsea'ya talip!
12:31 Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir değişti, pir değişti! Yıllar ona bir hayli yaramışa benziyor
12:28 Akrep Nalan, vasiyetini Nesin Vakfı'na bağışladı! Aziz Nesin vakfı 49 yıl önce kurmuştu
11:57 'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına Musk'tan yanıt: Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız
11:56 Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 12:59:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement