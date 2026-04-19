Sandıklı’da yarenler gecesi birlik ve kardeşliği pekiştirdi

19.04.2026 09:40
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen “Kardeş Yarenler Gecesi”, spor camiası ile kültürel toplulukları bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte dostluk, birlik ve yarenlik geleneğinin önemi vurgulandı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile Kardeş Yarenler Topluluğu’nun ortaklaşa düzenlediği anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Sandıklı Kardeş Yarenler Gecesi” adıyla gerçekleştirilen organizasyon, hem kültürel değerlerin yaşatılması hem de toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi açısından dikkat çekti. Yoğun katılımla gerçekleşen gecede, spor ve kültür dünyasının temsilcileri aynı çatı altında buluşarak dayanışma mesajı verdi.

YARENLİK GELENEĞİ VE BİRLİK MESAJLARI ÖN PLANA ÇIKTI

Gecede konuşan ASKF Başkanı Alişan Akgün, bu tür organizasyonların yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Akgün, sporun birleştirici gücünün kültürel değerlerle desteklendiğinde daha güçlü bir toplumsal bağ oluşturduğunu ifade ederek, yarenlik geleneğinin bu anlamda önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Kardeş Yarenler Ağası Yılmaz Demircan ise yarenliğin sadece bir gelenek değil, aynı zamanda dürüstlük, kardeşlik ve paylaşım üzerine kurulu bir yaşam biçimi olduğunu dile getirdi. Demircan, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, etkinliğin bu amaca hizmet ettiğini söyledi.

SPOR VE KÜLTÜR AYNI ÇATIDA BULUŞTU

Etkinliğe bölgedeki spor camiasının da yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Master takımları yöneticileri, teknik direktörler ve saha komiserlerinin de katıldığı gece, spor ile kültürün iç içe geçtiği özel anlara sahne oldu. Program, yarenlik kültürüne özgü oyunlar, türküler ve samimi sohbetlerle devam etti. Yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde oynanan halk oyunları geceye renk katarken, katılımcılar hem geleneksel kültürü yakından tanıma hem de sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu. Gecenin sonunda davetliler, bu tür organizasyonların daha sık düzenlenmesi temennisinde bulunarak memnuniyetlerini dile getirdi. 

Haber: Faruk Kılınç

