Sane: City Maçı Yüksek Riskli ve Önemli

27.01.2026 22:16
Leroy Sane, Manchester City ile oynayacakları maçın kritik önemde olduğunu belirtti.

Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Manchester City ile oynayacakları maçın yüksek riskli ve çok önemli olduğunu söyledi.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuşan 30 yaşındaki Alman kanat oyuncusu, "Kura çekildiğinde, City'nin bizimle karşılaşana kadar ilk 8 sıradaki yerini garantilemiş olmasını umuyordum. Ama şimdi iki takım için de yüksek riskli, çok önemli bir maç olacak. Her şeyin onlar için çok önemli olduğu bir anda Etihad'da City ile karşılaşmak kadar yoğun bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Manchester ekibinin kupanın favorilerinden biri olduğunu belirten Sane, "Ama kazanabileceğimize inanmazsak, Türkiye'de kalabiliriz. En iyi seviyemize ulaşırsak, herkesle rekabet edebiliriz. 90 dakikalık bir maçta her şey mümkün." dedi.

2020'de kulüpten ayrıldıktan sonra teknik direktör Pep Guardiola ve eski takım arkadaşlarıyla iletişimini sürdürüp sürdürmediği sorusuna Sane, "Bazı arkadaşlarımla hiç kopmadım. Çarşamba günü eski arkadaşlarımı tekrar görmek için sabırsızlanıyorum." yanıtını verdi.

"İstanbul nefes kesici bir şehir"

Leroy Sane, İstanbul'da geçirdiği zamanla ilgili soru üzerine, "İstanbul nefes kesici bir şehir. Muazzam bir enerji ve tutkuya sahip. Yemek kültürü tek başına bu şehre hayranlık uyandırmaya yetiyor. Gerçekten inanılmaz olan şey, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında stattaki atmosfer. Süper Lig, Avrupa'nın geri kalanında hak ettiği değeri görmüyor. Liverpool ve Atletico Madrid gibi üst düzey kulüplere karşı sadece katılımcı olmadığımızı, rekabet edebileceğimizi gösterdik." diye konuştu.

Alman yıldız, Manchester City'de forma giydiği dönemden takımda sadece Rodri, Phil Foden, Bernardo Silva ve John Stones'un kalmasıyla ilgili olarak, "Bu, City gibi bir kulüpte değişimin asla durmadığını gösteriyor. Kevin de Bruyne veya İlkay Gündoğan gibi efsaneler ayrıldı. Çünkü bazen her şeyi kazandıktan sonra yeni ufuklara yelken açmak gerekir. Ama şüphesiz ki City'de baskı her zaman devam eder. Her hafta en yüksek seviyede performans göstermezseniz, kulüp sizinle ya da siz olmadan ilerlemeye devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

