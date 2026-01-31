Sane'nin Ayak Bileğinde Yarık - Son Dakika
31.01.2026 17:26
Galatasaray, Sane'nin Manchester City maçında ayak bileği sakatlığı yaşadığını duyurdu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile oynadıkları maçta ayak bileği burkulan Alman futbolcu Leroy Sane'nin, sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane'nin tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

