Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada - Son Dakika

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde deprem nedeniyle müstakil evlerin girişleri ve odalarında çatlaklar oluştu. Ahırların bazı bölümleri yıkıldı.

DEPREMDEN BİRKAÇ SANİYE ÖNCE KOŞTURMAYA BAŞLADILAR

Korkutan depremde, bölgede bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanların tepkileri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hayvanların depremden birkaç saniye önce etrafa koşturduğu görülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, olumsuz bir haberin olmadığını söyleyerek, "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şuan elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun" diye konuştu.



