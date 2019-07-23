Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor
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ŞANLIURFA Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor

36 dakika önce

Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyorŞanlıurfa'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek için şimdiden bıçakçıların yolunu tuttu.

Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor
Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek için şimdiden bıçakçıların yolunu tuttu.
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık kesim işinde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı sebebiyle Şanlıurfa'da bıçakçı ve bileyici yoğun mesai harcıyor. Bayram öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken, diğer taraftan da bıçakları hazırlama telaşına düştü. Tarihi Bıçakçılar Çarşısı'ndaki bıçak bileme işleriyle uğraşan esnaf da bayrama sayılı günler kala yoğun mesai yapmaya başladı. Yoğunluğun yaşandığı çarsıda alışverişe gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Tezgahlarda satılan bıçakların fiyatı kalitesine göre 15'50 TL arasında, bileme fiyatları ise 3- 5 TL arasında değişiyor. Bıçak ustası Mustafa Kamacı, gün geçtikçe hem satış, hem de bileme olarak işlerinin iyi gittiğini belirterek, İşlerimizde kıpırdama var. Geçen seneye göre işlerimiz daha iyi oluyor. Bıçak bilemeyi 3 TL'ye, satır bilemeyi 5 TL'ye yapıyoruz. Bıçak fiyatları da 15 ile 50 lira arasında değişiyor dedi.
ÇİN MALI BIÇAK UYARISI
Kentte 34 yıldır bıçakçılık yaptığını ifade eden Kamacı, vatandaşları Çin malı bıçak konusunda uyardı. Kamacı, 'Vatandaşın biraz bilinçli olması lazım. Son günlerde piyasalarda ucuz Çin malı bıçaklardan geçilmiyor. Tanesi 5 TL, 15 TL bıçaklar satılıyor. Vatandaşlarımız bu bıçakların şekillerine bakıp aldanmasın. Çin malının çelikleri bir kere kalitesiz, sapları kalitesiz, içleri boş. Bizim imal ettiğimiz bıçağın çeliği 3 milimetre, 3 tane Çin malı bıçağın çeliği kadar. Ama vatandaş aldanıyorö diye konuştu.
ŞANLIURFA Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor
Çin Halk Cumhuriyeti, Kurban Bayramı, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:37 Kaynak: DHA
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