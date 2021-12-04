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ŞANLIURFA'DA 1000 ÇİFTÇİYE HAYVAN SULUĞU DAĞITILDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA 1000 ÇİFTÇİYE HAYVAN SULUĞU DAĞITILDI

04.12.2021 16:25

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarafından törenle çiftçilere 1000 adet metal hayvan suluğu (sıvat) dağıtıldıŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği...

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarafından törenle çiftçilere 1000 adet metal hayvan suluğu (sıvat) dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nin destekleriyle çiftçilere metal sıvat dağıtımı törenle yapıldı. Törene; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, GAP BKİ Başkanvekili Doç. Dr. Nusret Mutlu, Şanlıurfa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Eyyüpoğlu ile çok sayıda çiftçi katıldı. Dağıtım töreninde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer kuruluşların destekleriyle güzel bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Vali Yardımcısı Metin Esen yüzlerce çiftçinin kullanacağı bu ürünlerin çok önemli olduğunu söyledi.

'TARIMDA CAZİBE MERKEZİ OLACAK'

Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, Şanlıurfa'nın turizm cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, tarımda da önemli bir yer tutacağını kaydetti.

Beyazgül,"Şanlıurfa tarımın kalbi konumunda bulunuyor. Pamuğun, buğdayın, fıstığın, üzümün, Karacadağ Pirinci'nin, Birecik Patlıcanı'nın ve kendine özgü birçok tarımsal ürünün merkezi Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa nasıl turizmde cazibe merkezi ise tarımda da cazibe merkezi konumuna getirmek için çalışacağız"diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele ile süslenmiş sıvatlar çiftçilere teslim edildi.

ŞANLIURFA'DA 1000 ÇİFTÇİYE HAYVAN SULUĞU DAĞITILDI
ŞANLIURFA'DA 1000 ÇİFTÇİYE HAYVAN SULUĞU DAĞITILDI
ŞANLIURFA'DA 1000 ÇİFTÇİYE HAYVAN SULUĞU DAĞITILDI
ŞANLIURFA'DA 1000 ÇİFTÇİYE HAYVAN SULUĞU DAĞITILDI
ŞANLIURFA'DA 1000 ÇİFTÇİYE HAYVAN SULUĞU DAĞITILDI
ŞANLIURFA'DA 1000 ÇİFTÇİYE HAYVAN SULUĞU DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi, Metin Esen, Şanlıurfa, Damızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA 1000 ÇİFTÇİYE HAYVAN SULUĞU DAĞITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA 1000 ÇİFTÇİYE HAYVAN SULUĞU DAĞITILDI - Son Dakika
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