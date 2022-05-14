Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

14.05.2022 13:10
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceylanpınar ilçesinde başlatılan yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceylanpınar ilçesinde başlatılan yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın birçok noktasında başlatılan yol açma, genişletme ve sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu bir ulaşım imkanından yararlanmalarını sağlıyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçe kırsalındaki grup yollarında alt yapı çalışmalarına hız vererek, Akrepli grup yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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